Молодёжный парламент Перми представил новые проекты на 2025 год Наряду с ними вновь пройдут флагманские мероприятия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Молодёжный парламент Перми провёл первое в этом году заседание. Основными темами стали план работы на первое полугодие и участие в мероприятиях «Молодёжной столицы России-2025». Также молодые парламентарии подвели промежуточные итоги мониторинга зимнего содержания краевой столицы.

Как сообщает пресс-служба Пермской городской думы, в этом году продолжится реализация флагманских проектов молпарламента — «Молодёжь — будущее России», «Урок с чемпионом», «Экозабег». Наряду с ними запланирована реализация новых. В частности, в различных домах и санаториях Перми для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт ряд мероприятий в рамках проекта «Дискотеки для особенных людей».

Одно из знаковых направлений 2025 года — 80-летие Великой Победы. Молодые парламентарии примут участие во всех городских акциях и патриотических мероприятиях, наиболее масштабные из них — празднование Дня Победы, Окружной форум городов трудовой доблести и Всероссийский фестиваль-форум «Виват, кадет!». Также активисты проведут интеллектуальную игру «Вклад Молотовской области в Победу» и конкурс творческих работ для воспитанников детских художественных школ «Великая Победа. Пермские страницы».

Кроме того, Молодёжный парламент поддержит проекты и мероприятия, которые будут проходить в рамках статуса «Молодёжная столица России»: фестивали «Все стили в силе», «МонументАрт», «ТрудВесна» и «ЭкоФест», празднование Дня молодежи, открытие обновлённого Экстрим-парка и первой молодёжной библиотеки. В числе главных спортивных событий — Пермский марафон и Межнациональная молодёжная спартакиада «Открой спорт».

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Сегодня наши молодые парламентарии обозначили основные акценты на 2025 год. У ребят в этом году два знаковых направления — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и мероприятия в рамках Молодёжной столицы России. Радует, что наряду с традиционными проектами Молпарламента появляются новые. Вижу, что все настроены на активную работу, нынешний созыв находится на экваторе своих полномочий, нужно поддерживать набранный темп и эффективность. Ребята это понимают, а значит, будет и позитивный результат.

Также на заседании подвели итоги мониторинга зимнего содержания улиц. Больше всего замечаний выявлено в отношении гололёда. На конец февраля — начало марта запланирован мониторинг качества содержания кровель зданий.

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