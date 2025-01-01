Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появилась новая мошенническая схема Злоумышленники выдают код доступа к личному кабинету на сайте Госуслуг за код от домофона Поделиться Твитнуть

Жители Перми стали жертвами новой мошеннической схемы. Злоумышленники звонят по телефону якобы из управляющей компании и предупреждают, что предстоит смена дверей в подъезде и, соответственно, электронных ключей. Вежливо спрашивают, сколько электронных ключей заказать, и сообщают, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, который сейчас придёт жильцу в виде СМС. Код, пришедший по СМС, просят назвать, чтобы закодировать магнитные ключи.

Узнав код, злоумышленники получают доступ в личный кабинет на сайте Госуслуг, где могут снимать деньги с банковских счетов, пользоваться личными данными для получения кредитов и совершать операции с недвижимостью.

Если произошла такая неприятность, нужно немедленно заблокировать банковские счета по экстренным телефонам, взять паспорт и через МФЦ изменить пароль на Госуслугах.

По рассказам потерпевших, в МФЦ уже немало пострадавших от этого развода.





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