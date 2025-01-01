Пермяка оштрафовали за дебош в детсаду и нападение на полицейского Мужчина пьяным пришёл за ребёнком во время тихого часа Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Перми взыскали уголовный штраф за дебош в детском саду и нападение на сотрудника полиции с пермяка, который пьяным пришёл забирать своего ребёнка из дошкольного учреждения.

Как пояснили в пресс-службе судебных приставов Прикамья, дебошир в середине дня, во время тихого часа, решил забрать своего ребёнка, но ему отказала воспитательница, потому что мужчина был пьяным.

Тогда тот начал громко и нецензурно выражаться и отказывался покинуть учреждение. По тревожной кнопке в детский сад приехали полицейские, мужчина оказал сопротивление и угрожал «разбить лицо» сотрудникам, попытался ударить одного из них. После этого дебошира скрутили и доставили в отдел полиции.

В итоге суд квалифицировал действия 33-летнего пермяка как применение насилия в отношении представителя власти. Мужчине присудили уголовный штраф 40 тыс. руб.

Приставы предупредили должника об ответственности за неисполнение решения суда, после этого он выплатил всю сумму штрафа.

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