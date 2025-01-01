Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прикамье претендует на Национальную туристическую премию Пермский край фигурирует в 13 номинациях, в том числе в главной Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

До 14 марта на сайте народной премии в сфере туризма «Маршрут построен» проходит голосование за лучший российский туристический регион, а также за отдельные проекты в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Пермский край — среди регионов, которые претендуют на главную награду — «Туристический регион года». Кроме того, в различных номинациях заявлено 12 проектов от Прикамья.

В числе номинантов в категории «Семейный туризм» — три проекта из Пермского края:

— «ЧисТюй — помогаем рекам жить» (с. Тюй, Чернушинский округ);

— семейный маршрут «По остывающим очагам» в Красновишерском округе;

— четырёхчасовой маршрут выходного дня «Легенды Стрижухи».

В категории «Агротуризм» номинируются два проекта из с. Тюй Чернушинского округа:

— «Молочная история»;

— праздник возрождения сельских земель «ТюйФест».

В категории «Гастротуризм» тоже заявлено два проекта:

— фестиваль «Курица или яйцо» (с. Фоки, Чайковский округ);

— «Посикунчики как искусство» от кафе-музея «Пермская кухня» (Пермь).

В номинации «Активный туризм» заявлены:

— Центр активного туризма «Акватрейл» в Хохловке;

— Компания «Другой маршрут».

На звание «Глэмпинг года» претендует парк-отель «Панорамный» на берегу Усьвы.

В номинации «Санаторно-оздоровительный туризм» представлен санаторий «Демидково».

В номинации «Культурно-познавательный туризм» заявлен цикл театрально-литературных туров по Пермскому краю.

Победителей премии выберут в несколько этапов. После онлайн-голосования, которое завершится в 12:00 по московскому времени 14 марта, будет сформирован шорт-лист, далее лучшие проекты определит профессиональное жюри. Награждение состоится в апреле.

На первом этапе номинантов очень много. Для прикамских проектов будет большой удачей оказаться в шорт-листе.

Национальная туристическая премия проводится медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году премия будет вручена четвёртый раз.





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