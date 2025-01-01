Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Прикамье претендует на Национальную туристическую премию
Пермский край фигурирует в 13 номинациях, в том числе в главной
До 14 марта на сайте народной премии в сфере туризма «Маршрут построен» проходит голосование за лучший российский туристический регион, а также за отдельные проекты в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
Пермский край — среди регионов, которые претендуют на главную награду — «Туристический регион года». Кроме того, в различных номинациях заявлено 12 проектов от Прикамья.
В числе номинантов в категории «Семейный туризм» — три проекта из Пермского края:
— «ЧисТюй — помогаем рекам жить» (с. Тюй, Чернушинский округ);
— семейный маршрут «По остывающим очагам» в Красновишерском округе;
— четырёхчасовой маршрут выходного дня «Легенды Стрижухи».
В категории «Агротуризм» номинируются два проекта из с. Тюй Чернушинского округа:
— «Молочная история»;
— праздник возрождения сельских земель «ТюйФест».
В категории «Гастротуризм» тоже заявлено два проекта:
— фестиваль «Курица или яйцо» (с. Фоки, Чайковский округ);
— «Посикунчики как искусство» от кафе-музея «Пермская кухня» (Пермь).
В номинации «Активный туризм» заявлены:
— Центр активного туризма «Акватрейл» в Хохловке;
— Компания «Другой маршрут».
На звание «Глэмпинг года» претендует парк-отель «Панорамный» на берегу Усьвы.
В номинации «Санаторно-оздоровительный туризм» представлен санаторий «Демидково».
В номинации «Культурно-познавательный туризм» заявлен цикл театрально-литературных туров по Пермскому краю.
Победителей премии выберут в несколько этапов. После онлайн-голосования, которое завершится в 12:00 по московскому времени 14 марта, будет сформирован шорт-лист, далее лучшие проекты определит профессиональное жюри. Награждение состоится в апреле.
На первом этапе номинантов очень много. Для прикамских проектов будет большой удачей оказаться в шорт-листе.
Национальная туристическая премия проводится медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году премия будет вручена четвёртый раз.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.