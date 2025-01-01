Доходы бюджета Перми увеличатся Дополнительные средства будут направлены на расселение ветхого жилья и ремонт Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам 20 февраля депутаты рассмотрели изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина сообщила, что проект изменений предусматривает увеличение собственных доходов бюджета в 2025 году на 855 млн руб/, 2026 году — на 901 млн руб., в 2027-м — на 960 млн руб. Предусмотрены перераспределение остатков средств на 1 января 2025 года в сумме 3,98 млрд руб., дополнительные доходы и высвобождающиеся средства бюджета.

В частности, предлагается направить 131 млн руб. на ремонт фасадов многоквартирных домов, 105 млн руб. — на расселение аварийного жилья и 97,5 млн руб. — на обустройство остановочных пунктов. Планируется проиндексировать на 9,5% меры социальной поддержки, предоставляемые за счёт городского бюджета.

В проекте решения также выделяются дополнительные средства на приведение в нормативное состояние зданий образовательных учреждений — школ и детских садов — 463 млн руб., зданий учреждений культуры — 76 млн руб., приобретение оборудования и ремонт спортивных учреждений — 38 млн руб. Дополнительные средства будут направлены также на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт мест отдыха в лесах и озеленение.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин предложил администрации к пленарному заседанию думы составить маршрутную карту по ликвидации 181 несанкционированной свалки, чтобы депутаты могли держать эту работу на контроле.

Пленарное заседание думы пройдёт 25 февраля.





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