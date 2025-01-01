В Пермском крае предприниматель организовал автозаправку в водоохранной зоне Контейнерная АЗС была демонтирована по требованию прокуратуры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Индивидуальный предприниматель в Пермском крае организовал контейнерную автозаправочную станцию в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

Факт нарушения федерального природоохранного законодательства был установлен в ходе проверки прокуратурой Пермского района. Надзорный орган нашёл, что между собственником земельного участка и индивидуальным предпринимателем был заключён договор аренды с целью организации и установки модульной АЗС в границах водоохранной зоны.

В отношении индивидуального предпринимателя были вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ — «Нарушения требований пожарного законодательства» и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности водоохранной зоны водного объекта».

В результате прокурорского реагирования деятельность по эксплуатации АЗС была прекращена. Было назначено наказание в виде штрафа, договор аренды земельного участка расторгнут, контейнерная АЗС демонтирована.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.