В Перми чиновница составляла фиктивные протоколы об административных правонарушениях Сотрудница районной администрации осуждена на два года лишения свободы условно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Едином портале прокуратуры Российской Федерации появилась информация о том, что в суде Индустриального район Перми вынесен приговор в сотрудницы администрации того же района. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 292 УК РФ — «Служебный подлог».

Как установил суд, в период с апреля по декабрь 2022 сотрудница районной администрации составила несколько фиктивных протоколов об административных правонарушениях при осуществлении рейдов по ликвидации стихийной торговли. Целью чиновницы было выполнение «количественного плана», ради этого она составила протоколы о незаконной торговле в отношении неназванного гражданина.

Суд учёл позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, в течение трёх лет она не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





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