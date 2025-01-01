Алёна Бронникова При проверке бюджетов казначейство Прикамья выявило нарушения на 2,7 млрд рублей Общая сумма проверенных средств составила 47 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Руководитель Управления федерального казначейства по Пермскому краю Марина Бобкова представила на пленарном заседании краевого парламента 20 февраля итоги деятельности ведомства за 2024 год.

Так, в прошлом году в рамках контрольных мероприятий было проведено 86 проверок, 70 из которых были плановыми. Общая сумма проверенных средств составила 47 млрд руб. федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Среди них средства федерального бюджета — 19,4 млрд руб., межбюджетных трансфертов — 18,8 млрд руб.

Нарушения были выявлены в 79 случаях на общую сумму 2,7 млрд руб., в том числе при использовании средств федерального бюджета на 278,8 млн руб., межбюджетных трансфертов на 224,7 млн руб. Из них были устранены нарушения на сумму 36,6 млн руб.

Слайд презентации Управления Федерального казначейства по Пермскому краю

По данным нарушениям ведомством выписаны представления, предписания и заключения, составлены протоколы об административных правонарушениях. Также в региональные прокуратуру и УФАС были направлены информационные письма.

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