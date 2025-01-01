В Пермском крае пенсионерка отсудила у коммунальщиков 270 тысяч рублей Женщина поскользнулась у подъезда своего дома и сломала руку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вынос мусора для пенсионерки из Соликамска обернулся потерянным сознанием, переломом руки и многочисленными ушибами и травмами. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В Соликамске суд обязал управляющую компанию выплатить местной жительнице 270 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за падение на улице и вред здоровью.

Пожилая женщина, вынося бытовой мусор из дома, поскользнулась прямо у входа в подъезд и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то сообщила о произошедшем дочери, и они поехали в больницу. У пострадавшей пенсионерки зафиксировали перелом лучевой кости, многочисленные ушибы и травмы. Позже женщина перенесла болезненную операцию. Она подала иск в суд.

В ходе разбирательств установлено, что причиной падения стал гололёд на тротуаре и то, что опасный участок не был обработан противоскользящим материалом. Вину за происшествие возложили на коммунальную организацию, обслуживающую этот жилой дом. Суд посчитал, что она не приняла меры по содержанию придомовой территории и обеспечению безопасности граждан.

В отдел судебных приставов по Соликамску поступил исполнительный лист о взыскании с управляющей компании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение закона «О защите прав потребителей» и судебных расходов — всего на сумму 270 тыс. руб.

Руководство компании погасило долг в установленный срок.

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