Компания «Россети Урал» открыла в Перми современный центр обслуживания клиентов Обновлённое пространство работает по ул. Камчатовской, 26 Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Россети Урал»

В январе 2025 года ПАО «Россети Урал» завершило комплексную реконструкцию нового центра клиентского сервиса. Модернизированный центр в среду, 19 февраля, посетили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселёва и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

В современном офисе в центре Перми (ул. Камчатовская, 26) каждый житель мегаполиса и региона в очном формате может получить качественную консультацию по вопросам деятельности сетевой организации и иным вопросам электроснабжения, а также оформить заявку на широкую линейку дополнительных услуг, которую оказывает пермский филиал «Россети Урал».

При реконструкции центра обслуживания клиентов (ЦОК) специалисты компании учли все требования Единых стандартов качества обслуживания населения сетевыми организациями, в том числе и в части реализации государственной программы «Доступная среда».

Фото: ПАО «Россети Урал»

Помещение ЦОК функционально разделено: зона обслуживания, зона заполнения заявок и зона ожидания. Посетители обслуживаются посредством электронной очереди. В комфортной зоне ожидания есть детский уголок и экран с трансляцией информации о работе «Россети Урал». Также для клиентов предусмотрены автоматизированные места, где они могут подать заявку на технологическое присоединение.

Для каждого сотрудника оборудовано высокотехнологичное рабочее место с современными отечественными программными комплексами фиксации и обработки обращений. Дополнительно в центре организована комната для переговоров.

Фото: ПАО «Россети Урал»

«С начала этого года наша компания осуществляет функции системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Статус СТСО подразумевает особую ответственность за надёжное электроснабжение и высокую эффективность работы сетевого комплекса. И здесь появляются дополнительные задачи в части дальнейшей трансформации клиентских сервисов. Речь идёт об организации взаимодействия с новыми клиентами, которых ранее обслуживали иные сетевые организации. Модернизация сети центров обслуживания клиентов — важный шаг в решении этих задач», — подчеркнул Дмитрий Воденников.

Наталья Киселёва отметила, что «новое и эргономичное, а главное, доступное пространство порадует жителей города и края».

«Клиентские сервисы электросетевой компании постоянно развиваются и совершенствуются, что говорит о дополнительном внимании энергетиков к обслуживанию клиентов», — добавила она.

Отметим, что ежегодно сотрудники клиентского блока пермского подразделения «Россети Урал» по различным каналам коммуникации осуществляют обработку более 160 тыс. обращений по вопросам электроснабжения. За 2024 год в пермский филиал поступило более 10 тыс. заявок на оказание дополнительных услуг компании.

Добавим также, что в рамках визита Дмитрия Воденникова в столицу Прикамья прошла его первая рабочая встреча с заместителем председателя правительства Пермского края Андреем Алякринским. Стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в Прикамье, вопросы функционирования «Россети Урал» в статусе СТСО и ряд совместных направлений в реализации муниципальных контрактов по строительству и эксплуатации сетей наружного освещения. Напомним, пермское подразделение «Россети Урал» в течение двух последних лет построило в Перми сети наружного освещения общей протяжённостью более 57 км.

Фото: ПАО «Россети Урал»

Реклама. ПАО "Россети Урал". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ftCFxuptjhDGCmqgJLgGtfa9Gn3N3nRjTLpwtAkVbT1Q9dYaH

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.