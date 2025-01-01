В Прикамье предприятие выплатит 8 млн рублей пострадавшему на работе сотруднику Машинист погрузчика стал инвалидом во время смены на шахте Поделиться Твитнуть

Березниковский городской суд взыскал с работодателя 8 млн руб. в пользу пострадавшего на производстве работника. Ранее с иском в суд вышел прокурор Березников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, в 2024 году на предприятии произошёл несчастный случай с машинистом погрузочно-доставочной машины. Из-за обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок мужчина получил тяжёлые травмы, которые привели к инвалидности.

В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление, потребовав взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в связи с травмами на производстве.

Суд удовлетворил эти требования. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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