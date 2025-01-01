В Пермском крае на 9,5% проиндексирован материнский капитал Первые повышенные выплаты перечислят в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С февраля 2025 года Отделение социального фонда России (ОСФР) по Пермскому краю проиндексировало материнский капитал. Первые выплаты в повышенном размере будут перечислены в марте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

После индексации размер материнского капитала составляет:

• 690 266,95 руб. — если в семье имеется один ребёнок, рождённый или усыновлённый с 1 января 2020 года; если в семье двое детей, они были рождены или усыновлены в период с 2007 по 2019 год, и до этого семья не получала сертификат;

• 912 162,09 руб. — при появлении на свет или усыновлении второго ребёнка с 1 января 2020 года, а также для последующих детей, если ранее материнский капитал не оформлялся;

• 221 895,14 руб. — размер доплаты, если второй ребёнок появляется в семье, а первый родился после 1 января 2020 года и на него получен сертификат.

В Пермском крае свыше 90 тыс. семей, которые получили сертификат, частично или полностью не использовали средства маткапитала. Неизрасходованный остаток также будет проиндексирован в феврале на 9,5%. Например, если у семьи на сертификате оставалось 55 тыс. руб., то после индексации сумма превратится в 60 тыс. руб.

Информацию о текущем остатке можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.

Все повышения ОСФР по Пермскому краю проводятся автоматически, поэтому обращения в клиентские службы Фонда не требуются.

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