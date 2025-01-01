За неделю литр высокооктанового бензина в Прикамье подорожал на 44 копейки По средней стоимости автомобильного топлива регион опустился на второе место в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 17 февраля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,79 руб., это на 8 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 подорожал до 55,91 руб. (+8 коп.), АИ-95 — до 60,72 руб. (+8 коп.), цена дизельного топлива подросла на 9 коп., до 71,45 руб. Цена на АИ-98 поднялась на 44 коп., до 84,38 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край опустился на второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 11 по 17 февраля изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Хабаровском крае и Ненецком автономном округе (+0,9%). Снижение цен отмечено в семи субъектах Российской Федерации, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,3%).

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