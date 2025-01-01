Алёна Бронникова Депутат Заксобрания Пермского края Юрий Борисовец награждён почётным знаком Постановление было принято на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Юрий Борисовец считает, что увеличение штрафов для владельцев киосков повлечёт за собой увеличение безработицы

Сергей Федосеев

Депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края Юрий Борисовец награждён почётным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Соответствующее постановление депутаты поддержали на февральском пленарном заседании.

С докладом выступил председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников. Он отметил, что Юрий Борисовец награждается за активное участие в законотворческой деятельности, внесение неоценимого вклада в законотворчество. Являясь членом комитета, особое внимание уделяет вопросам социально-экономического развития региона.

Юрий Борисовец с 2001 по 2006 год был депутатом Законодательного собрания Пермской области третьего созыва, возглавлял комитет по региональной политике. Затем, с 2007 по 2011 год, — депутатом Государственной думы, а с 2011 года избран депутатом регионального парламента и руководителем фракции «Единая Россия».

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