Алёна Бронникова
Депутат Заксобрания Пермского края Юрий Борисовец награждён почётным знаком
Постановление было принято на пленарном заседании
Депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края Юрий Борисовец награждён почётным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Соответствующее постановление депутаты поддержали на февральском пленарном заседании.
С докладом выступил председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников. Он отметил, что Юрий Борисовец награждается за активное участие в законотворческой деятельности, внесение неоценимого вклада в законотворчество. Являясь членом комитета, особое внимание уделяет вопросам социально-экономического развития региона.
Юрий Борисовец с 2001 по 2006 год был депутатом Законодательного собрания Пермской области третьего созыва, возглавлял комитет по региональной политике. Затем, с 2007 по 2011 год, — депутатом Государственной думы, а с 2011 года избран депутатом регионального парламента и руководителем фракции «Единая Россия».
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