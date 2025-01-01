В Прикамье простятся с участником СВО Владимиром Некрасовым
Он погиб ещё летом прошлого года
Как сообщили в администрации Частинского муниципального округа, в зоне боевых действий спецоперации погиб житель Пермского края, 40-летний Владимир Некрасов.
Он родился 10 апреля 1984 года в д. Шабуры и рос в многодетной семье. После окончания школы устроился в колхоз, где «реализовал свою любовь к технике, демонстрировал трудолюбие и ответственность», рассказали местные власти.
Позже Владимир Некрасов переехал в Очёрский округ. Устроился там на работу на местный завод. Вёл личное подсобное хозяйство и занимался разведением скота.
В конце января прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, где погиб 27 июня того же года. У военнослужащего остались сестра и два брата, один из которых также участвует в спецоперации.
Прощание с погибшим состоится 20 февраля в Шабуровском Доме культуры. Затем пройдет митинг. Он начнётся в 12:00. В 14:00 пройдёт поминальный обед в столовой школы.
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