На работодателя из Очёра завели уголовное дело за долг перед сотрудниками Гендиректор предприятия задолжал сотрудникам более 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Очёре следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Следствие установило, что с января по июль 2024 года должностное лицо, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивал её в полном объёме.

В итоге задолженность перед шестью сотрудниками предприятиями составила свыше 267 тыс. руб. По факту невыплаты заработной платы свыше трёх месяцев дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы руководителем организации).

В ведомстве сообщают, что следователи продолжают следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

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