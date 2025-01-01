В Пермь приедут более 2000 сельхозтоваропроизводителей России С 26 по 28 февраля пройдёт выставка-форум «Агротехнологии-2025» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства АПК Пермского края

В этом году выставку-форум «Агротехнологии-2025» посетят свыше 2000 сельхозтоваропроизводителей из Пермского края, регионов Приволжского федерального округа, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей.

В течение трёх дней, с 26 по 28 февраля, в КРЦ « Пермь Экспо будут представлены сельскохозяйственная техника, оборудование для молочных ферм, корма, агрохимия, цифровые технологии и другие новинки отрасли. В целом на стендах будут продемонстрированы более 100 единиц техники. Так, генеральный партнёр проекта, завод «Ростсельмаш», представит обновлённую модель трактора-2400.

В пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили, что также участникам выставки презентуют цифровые решения и научные исследования в области сельского хозяйства, услуги лизинга и кредитования.

В деловую программу выставки-форума войдут более 30 мероприятий, участие в которых примут федеральные и региональные эксперты. Ключевыми событиями «Агротехнологии-2025» станут пленарное заседание, посвящённое точкам роста в агропромышленном комплексе, круглый стол «Актуальные вопросы на молочном рынке России» и II Съезд фермеров сельскохозяйственных кооперативов.

Добавим, что мероприятие состоится при поддержке и участии министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

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