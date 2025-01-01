Стали известны наиболее частые профессиональные заболевания в Прикамье Мужчины чаще всего страдают от потери слуха, а женщины — от проблем с опорно-двигательным аппаратом Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю приняло участие в подготовке 80 санитарно-гигиенических характеристик условий труда (в 2023 году их было 100). За год было расследовано 64 случая хронических профессиональных заболеваний (годом ранее — 53 случая) у 58 человек, в том числе 21 — у женщин. У шести человек выявлено по два заболевания. При этом люди с двумя и более заболеваниями в 2024 году составляли 10,3 % (2023 году их было 6 %). При этом в 20% случаев (у 13 человек) была установлена утрата трудоспособности.

В пресс-службе Роспотребнадзора по региону отмечают: в структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора лидирующее место по-прежнему занимают заболевания, связанные с воздействием физических факторов — 65,6 %. Из этого числа заболевания, связанные с воздействием производственного шума, в прошлом году составили 40,6%, а вибрационная болезнь — 25%.

Второе место заняли заболевания опорно-двигательного аппарата — 23,5 %, удельный вес заболеваний органов дыхания, вызванных воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов составил 10,9 %.

В структуре профессиональной заболеваемости у мужчин чаще всего встречались профессиональная тугоухость (60 %), а у женщин — заболевания опорно-двигательного аппарата (41,67%).

Наибольший удельный вес профессиональной патологии в Пермском крае в 2024 году был отмечен у работников предприятий обрабатывающих производств — 54,7 %. На втором месте — сотрудники предприятий по добыче полезных ископаемых (17,2 %), а третье место заняли предприятия и организации сельского и лесного хозяйства (14,1 %).

В профессиональных группах лидирующее положение по количеству вновь выявленных заболеваний ежегодно занимают слесари механосборочных работ, полировщики и подземные проходчики.

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