Алёна Бронникова Пермское УФАС подвело итоги контроля хозяйствующих субъектов в 2024 году С компаний-монополистов в сфере ЖКХ взыскано более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС подвело итоги контроля монополистической деятельности в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компаниям-монополистам в сфере ЖКХ, злоупотребившим доминирующим положением, выписали миллионные штрафы.

«За 2024 год Пермское УФАС рассмотрело 114 заявлений и материалов по фактам возможного злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынках электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с коммунальными отходами, связи», — рассказали в УФАС.

По семи из них были приняты меры антимонопольного реагирования. В частности, четырём организациям были выданы предупреждения о прекращении злоупотребления доминирующим положением, в отношении трёх возбуждены антимонопольные дела по факту ущемления интересов потребителей услуг монополистов. Общая сумма штрафных санкций за злоупотребление доминирующим положением превысила 3,2 млн руб.

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