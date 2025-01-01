ФАС помогла 188 жителям Прикамья подключиться к газу и электричеству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе Пермского УФАС России подвели итоги работы за 2024 год. За это время ведомство рассмотрело 416 жалоб о нарушениях порядка подключения объектов капстроительства к инженерно-техническим сетям, а также порядка недискриминационного доступа жителей к энергоресурсам.

После вмешательства антимонопольной службы 59 заявителей подключили к электрическим сетям, а 129 объектов потребителей присоединили к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации.

По итогам проверок ведомство завело 86 дел об административных правонарушениях.

Пермское УФАС выдало 40 представлений об устранении нарушений прав потребителей путём их подключения к инженерно-техническим сетям и доступа к энергоресурсам.

За нарушения при подключении к газу, электричеству, сетям водоснабжения и водоотведения антимонопольщики наложили штрафы на сумму более 16 млн руб.

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