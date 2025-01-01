Алёна Бронникова В Совет представительных органов при ЗС Прикамья вошёл ещё один глава территории Им стал руководитель Оханского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В состав Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья вошёл ещё один глава муниципалитета. Как сообщает telegram-канал «На местах», территориальная ассоциация «Запад» приняла решение о делегировании главы Оханского муниципального округа Дмитрия Байдина.

Ранее в состав Совета также были делегированы руководитель ассоциации «Союз», глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин, руководитель ассоциации «Парма», глава Кудымкарского муниципального округа Наталия Сикорская и глава города Березники Алексей Казаченко, руководитель «Верхнекамья».

Напомним, Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края — совещательный орган, который был образован для координации нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами территорий. Кроме муниципальных спикеров, в его состав входят руководители комитетов ЗС, представители администрации губернатора и правительства региона, по решению территориальных ассоциаций, также могут входить главы муниципалитетов.

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