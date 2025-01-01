В Кишерстком округе Прикамья ликвидируют три деревни Законопроект рассмотрят в марте Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края был подан законопроект, касающийся объединения трёх деревень с селом в Кишертском округе. В данном случае речь идёт о населённых пунктах Махали, Саламатово, Чирки и селе Усть-Кишерть.

Территории этих небольших деревень практически слились с территорией села Усть-Кишерть, что делает определение границ для каждого из них затруднительным. Главой Кишертского муниципального округа, который является автором данного законопроекта, предлагается объединение деревень с селом.

Сопроводительные материалы к законопроекту подчеркивают его актуальность в свете процесса догазификации, протекающего в сельских населённых пунктах.

Ожидается, что данный законопроект будет обсужден на пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья, намеченном на март.

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