В Перми с китайского бизнесмена взыскали 615 тысяч за поддельные рюкзаки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми приставы изъяли у китайского предпринимателя 60 контрафактных рюкзаков с приметным красным крестом на лицевой стороне, которые выдавались как товар известной швейцарской фирмы. Однако их цена была всего 1 тыс. руб. за штуку, что вызвало подозрения.

Когда полиция пришла к индивидуальному предпринимателю с проверкой, он не смог предоставить документы, которые подтверждали бы подлинность продукции, и сказал, что приобрёл товар в Москве. Поскольку при продаже товаров с фальсифицированным логотипом затронуты права и интересы правообладателя знака, представитель компании обратился в суд. Он потребовал восстановить нарушенные авторские права и взыскать с бизнесмена деньги.

Суд удовлетворил эти требования, а бизнесмена обязали выплатить пострадавшей стороне по 10 тыс. руб. за каждый рюкзак. Сумма компенсации превысила 615 тыс. руб.

Судебные приставы предупредили должника об ответственности и взыскали с него исполнительский сбора в размере почти 43 тыс. руб. Бизнесмен сослался на временные финансовые трудности и обратился в суд с ходатайством о рассрочке платежа. Суд удовлетворил это ходатайство, и предприниматель ежемесячно перечислял по 20 тыс. руб. После последнего платежа исполнительное производство было закрыто.

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