«Уралкалий» — партнёр регионального этапа чемпионата по профмастерству Представители предприятия выступают экспертами по четырём компетенциям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» выступил партнёром регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит с 17 по 22 февраля в Березниках и Соликамске. Площадками мероприятия стали Березниковский политехнический техникум, Соликамский горно-химический техникум и Соликамский технологический колледж.

Представители «Уралкалия» выступают экспертами по компетенциям «Промышленная механика и монтаж», «Промышленная автоматика», «Организация строительного производства», «Электрослесарь подземный». Они оценивают профессиональный уровень подготовки студентов, которым необходимо в установленное время выполнить ряд практических заданий.

В рамках деловой программы в Березниковском политехническом техникуме состоится круглый стол по итогам реализации федерального проекта «Профессионалитет», в котором примут участие представители компании. Благодаря этому проекту в 2024 году на базе техникума был создан образовательно-производственный кластер «Химическая отрасль (производство минеральных удобрений)». «Уралкалий» является ключевым работодателем кластера.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Профессионалы» — это уникальная площадка по популяризации рабочих профессий. Чемпионат предоставляет студентам возможность продемонстрировать свои компетенции и проявить профессиональное мастерство. «Уралкалий» заинтересован в качественной подготовке наших будущих специалистов, поэтому мы активно сотрудничаем с профессиональными образовательными учреждениями. В рамках партнёрства компания приглашает студентов на практику, принимает участие в разработке и реализации образовательных программ, участвует в развитии материально-технической базы учебных заведений.

В рамках чемпионата в учебных заведениях пройдут профориентационные встречи для старшеклассников и студентов. Представители «Уралкалия» расскажут о востребованных в компании специальностях и перспективах профессионального и карьерного роста.

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