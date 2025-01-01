Начальника отделения связи в Прикамье осудят за присвоение 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственным отделом МВД России по Соликамскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы города. Ей предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, осуществлённом с использованием служебного положения.

Установлено, что с февраля по сентябрь прошлого года женщина работала начальником отделения связи, что давало ей доступ к денежным средствам организации. В июне, планируя ремонт в своей квартире, она решила использовать наличные средства из офиса. Из сейфа было украдено 350 тыс. руб., которые она потратила на личные нужды. В августе она похитила ещё 150 тыс.

Обнаружить преступление удалось руководству во время инвентаризации. Женщина призналась коллегам в своих действиях и пообещала вернуть деньги, однако вскоре выяснилось, что у неё нет возможности погасить долг. Тогда трудовой договор с ней был расторгнут, и было подано заявление в полицию.

Следствие выяснило, что похищенные средства женщина потратила на ремонт и лечение. В отношении неё выбрана мера пресечения — подписка о невыезде. В настоящее время дело передано в суд.

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