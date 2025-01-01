В Перми будут производить новую вакцину от трёх заболеваний Она станет первым российским аналогом после ухода с рынка иностранных производителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На пермском предприятие АО НПО «Микроген» начали производство новой вакцины аАКДС-М, которая предназначена для защиты сразу от трёх заболеваний: дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом пишет ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации Ростех.

Как сообщается, такая вакцина будет первым российским аналогом после ухода с рынка иностранных производителей. В вакцине снижены дозы анатоксинов дифтерии и столбняка. Кроме того, в её составе имеется бесклеточный компонент, который получен из коклюшной палочки.

Утверждается, что вакцина уже прошла клинические испытания. Участниками стали люди в возрасте от 18 до 60 лет. Все они хорошо перенесли новый препарат. Эта вакцина будет предназначена для людей старше 18 лет, которые прошли первичную вакцинацию.

На данный момент аАКДС-М находится на стадии регистрации в Минздраве России, а после регистрации она будет доступна для поставок в медучреждения по всей стране.

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