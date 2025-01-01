Пермский «Молот» разгромил ХК «Тамбов» в выездном матче Итог игры — 6:2 Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермские хоккеисты из «Молота» начали выездную серию матчей в игре чемпионата ВХЛ с победы над ХК «Тамбов». Пермяки сумели обыграть тамбовских спортсменов со со счетом 6:2. Нападающий Максим Кицын смог оформить хет-трик в ворота соперника.

«Мы готовились к этой встрече, потому что до этого две игры проиграли не по делу, из-за своих ошибок. Ребята, конечно, здорово поработали и дома потренировались. Пацаны горели, хотели выиграть. Здорово сыграли! У нас это, пожалуй, одна из лучших выездных игр. Сыграли по заданию, хороший хоккей. Хочу отметить публику в Тамбове и соперника: старались, бились. Мы сегодня были сильнее. А так отличная атмосфера, что очень приятно. Я думаю, здесь в Высшей Лиге немного что-то пропустил, Узбекистан поднимал, прокомментировал итоги матча главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

После этого матча пермская команда отправится в Воронеж, где 20 февраля встретится с местным «Бураном», а далее молотобойцам предстоит игра с ХК «Ростов».

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