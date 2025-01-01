К 23 февраля участникам СВО из Прикамья доставят более 3 тонн гуманитарного груза В составе конвоя — спецтехника, бронежилеты, запчасти и аккумуляторы для внедорожников Поделиться Твитнуть

К военнослужащим из Пермского края, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, из благотворительного фонда «Единый центр поддержки» отправили гуманитарный груз массой более 3 тонн. Посылки от земляков военнослужащие должны получить 23 февраля, ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщается на официальной странице фонда в соцсетях.

В составе гуманитарного конвоя спецоборудование для подразделений связи и высокотехнологичное оборудование военного назначения, детекторы дронов и цифровые радиостанции, бронежилеты и антитепловизионные покрывала для штурмовиков, а также запчасти и аккумуляторы для внедорожников.

В сборе и формировании очередной гуманитарной помощи приняли участие жители Пермского края, региональные волонтёрские движения и организации.

Помочь в формировании гумгруза может каждый. Для этого нужно принести одежду и другие необходимые для военнослужащих вещи в «Единый центр поддержки» (ул. Монастырская, 57) или на склад (ул. Крупской, 5д).

По вопросам, связанным с приобретением, передачей и отправкой гумпомощи, можно обращаться по тел. 8-912-881-99-59. Он работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а также в пятницу с 9:00 до 17:00.

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