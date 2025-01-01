Пермячка отсудила у мэрии почти 250 тысяч рублей за повреждённый автомобиль В прошлом году её машина пострадала из-за коммунальной аварии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Администрация Перми выплатит почти 250 тыс. руб. жительнице Перми за то, что весной прошлого года её автомобиль Nissan Qashqai получил многочисленные повреждения из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как рассказали в судебном органе, в ночь на 12 апреля 2024 года пермячка вышла из дома, так как сработала сигнализация на её автомобиле. Когда она подошла к машине, то обнаружила повреждения. На авто было разбито заднее стекло, на крыше, капоте, лобовом стекле и дверях с пассажирской стороны — множественные вмятины. Причиной произошедшего стал прорыв трубопровода с горячей водой, из-за чего на автомобиль попал грунт и камни.

После экспертного заключения размер затрат на восстановительный ремонт автомобиля оценили в 248 900 руб.

Пермячка обратилась в Ленинский районный суд с иском к мэрии, потребовав возмещения ущерба. Суд удовлетворил её требования.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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