В феврале в Перми на 47% вырос спрос на услуги по установке и изготовлению заборов и ворот
Он увеличился одновременно с ростом числа покупателей загородных домов
Аналитики Авито Услуг зафиксировали изменения на рынке услуг, связанных с установкой, ремонтом и изготовлением заборов, ворот и ограждений в Перми в феврале.
В этом месяце спрос на подобные услуги в краевой столице вырос на 47% по сравнению с февралём 2024 года, а предложение от специалистов за тот же период увеличилось на 12%.
Как рассказала руководитель категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, вместе с ростом числа покупателей загородных домов и участков увеличивается и спрос на услуги по благоустройству территорий, в том числе на создание индивидуальных решений.
«Мастера, предлагающие услуги в этой области отмечают, что клиенты всё чаще предпочитают комплексный подход: от проектирования и демонтажа старых конструкций до установки новых заборов, ворот и автоматических систем», — отметила она.
Наиболее востребованных услуги отмечались по пяти позициям.
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