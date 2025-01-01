В феврале в Перми на 47% вырос спрос на услуги по установке и изготовлению заборов и ворот Он увеличился одновременно с ростом числа покупателей загородных домов Поделиться Твитнуть

Аналитики Авито Услуг зафиксировали изменения на рынке услуг, связанных с установкой, ремонтом и изготовлением заборов, ворот и ограждений в Перми в феврале.

В этом месяце спрос на подобные услуги в краевой столице вырос на 47% по сравнению с февралём 2024 года, а предложение от специалистов за тот же период увеличилось на 12%.

Как рассказала руководитель категорий «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, вместе с ростом числа покупателей загородных домов и участков увеличивается и спрос на услуги по благоустройству территорий, в том числе на создание индивидуальных решений.

«Мастера, предлагающие услуги в этой области отмечают, что клиенты всё чаще предпочитают комплексный подход: от проектирования и демонтажа старых конструкций до установки новых заборов, ворот и автоматических систем», — отметила она.

Наиболее востребованных услуги отмечались по пяти позициям.

— Изготовление и монтаж кованых заборов и ворот. Спрос на эту услугу увеличился за год на 58%, а предложение от мастеров выросло на 63%.

— Строительство деревянных заборов. Рост спроса на такую услугу составил 134% по сравнению с февралём прошлого года, предложение — на 121% за тот же период.

— Монтаж автоматики на ворота и калитки. Спрос на услуги по установке таких систем в феврале 2025 года вырос более чем в четыре раза по сравнением с февралём 2024 года, предложение от мастеров увеличилось на 207%.

— Ремонт и покраска заборов. Спрос на малярные работы вырос на 216%, а предложение — на 108%.

— Строительство ленточного фундамента под заборы. За год спрос увеличился на 168%, а предложение — на 107%.

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