В Перми разрыв в ценах между новостройками и «вторичкой» вырос на 43% Эксперты отмечают продолжающийся рост по этому показателю во многих российских городах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние два года разница цен между недвижимостью на первичном и вторичном рынке продолжает расти. Цены достигли большого разрыва. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

В частности, при покупке строящегося жилья покупатели зачастую нивестируют не только в физический объект, но и в его будущее обещание. В то же время новостройки уже несколько лет значительно дороже готовых квартир на вторичном рынке.

Проанализировав цены в 70 российских городах, население которых больше 300 тыс. человек, эксперты выяснили, что самый большой разрыв зафиксирован в Астрахани: стоимость «квадрата» в новостройке превышает цену «вторички» на 87,8%. Существенная разница цен отмечается также в Челябинске (45%), Перми (43,3%), Уфе (41,1%) и Чите (40,3%). Менее 40% — в Новокузнецке (39,2%), Череповце (36,7%), Нижнем Новгороде (36,6%), а также в Ленинградской области (36%) и Тольятти (33,7%).

По словам эксперта Павла Луценко, на величину ценового разрыва влияет как количество новостроек, так и их качество. В городах с большим предложением новых объектов или с высоким качеством строительства разница в ценах будет менее заметной. Однако в тех регионах, где есть дефицит новостроек или где они относятся к классу «комфорт плюс» и «бизнес», разрыв цен выше.

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