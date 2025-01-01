В «Уралкалии» подведены итоги конкурса рационализаторов Свои рацпредложения представили 146 авторов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В «Уралкалии» подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2024 год. В минувшем году по теме «Снижение потерь по производству готового продукта на всех стадиях процесса от рудника до погрузки» свои рацпредложения представили 146 авторов.

В номинации «Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении» победил коллектив БКПРУ-4. Определены также победители в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучший активный рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор».

Всего с 2018 по 2024 год в «Уралкалии» внедрено 1396 рационализаторских предложений, выплачено около 26,4 млн руб. в качестве авторского вознаграждения.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— Рационализация является одной из составляющих развития «Уралкалия». Компания поддерживает изобретательскую деятельность сотрудников, которая направлена на совершенствование технологического процесса, повышение эффективности производства и экономических показателей.

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