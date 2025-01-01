В Прикамье скончалась судья с 25-летним стажем Валентина Нешатаева Поделиться Твитнуть

фото: Кудымкарский городской суд

В Пермском крае 16 февраля на 87-м году ушла из жизни судья с 25-летним стажем Валентина Нешатаева. Об этом сообщили в Кудымкарском городском суде и выразили соболезнования родным и близким коллеги.

«Валентина Ивановна более 25 лет проработала в судебной системе, посвятив свою жизнь защите прав и свобод человека. В 1974 году её впервые избрали народным судьей. В дальнейшем она избиралась на эту должность ещё пять раз. Валентина Ивановна специализировалась на рассмотрении уголовных дел по преступлениям, совершённым несовершеннолетними. Также она контролировала поведение условно осуждённых», — рассказали в суде.

Дисциплинированность, ответственность и инициативность помогли Валентине Нешатаевой завоевать доверие и авторитет. Она также публиковала свои статьи в районной газете, участвуя тем самым в повышении правовой культуры граждан.

После завершения своей судейской карьеры Валентина Нешатаева не оставила активную деятельность в судейском сообществе. Она участвовала в работе квалификационной комиссии судей Коми-Пермяцкого округа.

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