Новый речной маршрут из Перми в Сарапул откроют в 2025 году Его запуск планируется в рамках федерального проекта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2025 году начнёт действовать новый речной маршрут, соединяющий Пермь и Сарапул. Об этом министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщил губернатору региона Дмитрию Махонину.

«В 2025 году мы планируем запустить новый маршрут Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта «Речные магистрали», — сказал Вешняков, напомнив, что Пермский край является одним из четырёх регионов РФ, которые внедряют проекты по электрическому водному транспорту.

В прошлом году на маршруте Пермь — Закамск начал работу электрокатамаран «ЭкоходЪ-2», а также были установлены три модульных причала.

Развивается и железнодорожный транспорт. В 2024 году пассажиропоток на пригородных маршрутах достиг 8,31 млн человек. Начаты строительно-монтажные работы по проекту Северного железнодорожного обхода Перми, реконструкции станции Пермь I, обустройству нового остановочного пункта «Попова», а также проектно-изыскательские работы по первому этапу строительства пешеходного тоннеля в рамках проекта ТПУ Пермь II.

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