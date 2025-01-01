В Пермском крае простятся с участником СВО Эдуардом Кивилевым Он погиб в возрасте 56 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В ходе специальной военной операции 13 января погиб 56-летний житель посёлка Усть-Силайка Пермского края Эдуард Кивилев. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Подробности смерти военнослужащего не раскрываются. О том, когда состоится прощание, чиновник будет сообщит дополнительно.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою», — написал Юркин.

По данным издания «Парма-Новости», с начала СВО ушли из жизни уже 244 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа. Они погибли на фронте, в госпиталях и в военных частях.

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