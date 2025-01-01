Жительница Перми смогла попасть домой только после вмешательства приставов Её знакомый обманом завладел квартирой Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми женщине пришлось буквально через суд доказывать своё право проживать в собственной квартире. Она стала жертвой своего знакомого, который ввёл женщину в заблуждение и обманом завладел её квадратными метрами. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

В ведомстве рассказали, что знакомый предложил женщине подписать якобы договор переуступки займа, хотя на самом деле это была продажа квадратных метров. Потребовалось несколько судебных разбирательств, чтобы этот документ и его правовые последствия были аннулированы, но воспользоваться своими имущественными правами женщина не смогла. После того как женщина поставила свою подпись в договоре, в её квартиру заселилась семейная пара, которым знакомый пермячки разрешил проживать в доме за ремонтные работы. Собственница жилья не ожидала такого поворота событий и пошла в суд, потребовав выселить незваных гостей.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что новоиспечённые жильцы зарегистрированы и проживают по другим адресам, и поэтому правовых оснований для сохранения за ними права пользования жилым помещением нет. Кроме того, поскольку суд ранее вынес решение о недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества, то истица не должна быть ограничена в праве пользоваться своим имуществом.

После того как исполнительный документ поступил приставам, супружеская пара сразу покинула квартиру, но ключи они оставили человеку, с которым заключали договор. Однако нарушитель не собирался освобождать помещение. Лишь после того, как приставы объяснили ему, что за неисполнение решения суда законная владелица намерена подать иск о взыскании с него задолженности по коммунальным услугам, он пустил её в квартиру.

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