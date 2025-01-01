Жителя Прикамья оштрафовали за оскорбление в школьном чате Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жителя Еловского МО оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Осинского районного суда.

Мужчина написал оскорбление в групповом школьном чате мессенджера социальной сети «ВКонтакте» жительницы того же села, унизив тем самым ее честь и достоинство, пояснили в суде. На судебном заседании мужчина рассказал, что имел личную неприязнь к потерпевшей, но сообщение отправил с телефона своей сожительницы





По решению суда житель Еловского муниципального округа признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.





Пока постановление суда не вступило в законную силу.

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