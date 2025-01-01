Алёна Бронникова В Бардымском суде Прикамья назначен новый председатель Константин Илибаев отправлен в отставку по достижении предельного возраста Поделиться Твитнуть

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Президента РФ указом от 16 января назначил на шестилетний срок нового председателя Бардымского районного суда в Прикамье. Им стал Ильдар Фазлиахметов, работавший с 2018 года судьёй в Нытвенском районе. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, 17 февраля состоялось торжественное мероприятие по случаю его официального вступления в должность.

По данным краевого управления судебного департамента, Ильдар Фазлиахметов в течение пяти лет замещал должность помощника судьи в Чайковском городском суде, с 2018 года был назначен судьёй Нытвенского районного суда. В Бардымском округе он заступил на должность вместо Константина Илибаева, который отметил своё 70-летие.

Константин Илибаев руководил Бардымским судом на протяжении шести лет. В судебной системе он начал работать с 2011 года в мировой юстиции, на одном из судебных участков Бардымского судебного района, в 2019 году стал председателем районного суда. За значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия его наградили медалью «За отличие в службе» II степени. В отставку по достижению предельного возраста его проводили также 17 февраля в торжественной обстановке.

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