В колонии на севере Пермского края осуждённый покончил с собой Происшествие случилось в ИК-1 Соликамска Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В исправительной колонии №1 ГУФСИН России по Пермскому краю один из заключённых совершил суицид. Информацию об этом опубликовал правозащитный телеграм-канал. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю «Новому компаньону» подтвердили факт смерти мужчины.

По данным ведомства, инцидент произошёл ещё 5 февраля, когда в отряде №2 колонии был обнаружен осуждённый 1960 г.р. без признаков жизни.

На место происшествия прибыла бригада медиков. Они провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь осуждённого не смогли. Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отмечается, что погибший отбывал наказание за изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Её материал передадут в следственные органы Соликамска.

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