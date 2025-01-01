Алёна Бронникова В Пермском крае предложили запретить продажу «энергетиков» в ряде объектов Законопроект проходит оценку Поделиться Твитнуть

Фракция ЛДПР в Прикамье предложила ввести ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Проект закона опубликован на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций.

Документом предлагается запретить розничную продажу «энергетиков» в зданиях и помещениях, используемых непосредственно для образовательной и медицинской деятельности, а также для деятельности культуры и спорта. Инициатива создана для защиты здоровья и прав жителей региона.

Нарушение запрета может повлечь административный штраф на должностных лиц от 15 до 20 тыс. руб., на юридических — от 50 до 100 тыс. руб. Контроль соблюдения закона предлагается возложить на краевой минпромторг.

Как отмечается в пояснительной записке, федеральный закон о запрете продажи «энергетиков» несовершеннолетним был принят в августе 2024 года. Согласно ему, регионы могут устанавливать ограничения на реализацию продукции зданиях и сооружениях, используемых для перечисленных видов деятельности.

Законопроект направлен на оценку регулирующего воздействия. В случае его принятия, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года, либо не ранее истечения 90 дней со дня его официального опубликования.

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