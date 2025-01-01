В Пермском крае на трассе под Кунгуром погибла пассажирка «Тойоты» Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

На территории Кунгурского муниципального округа Прикамья 17 февраля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

По данным ведомства, около 11:40 по автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к п. Ачит, со стороны Перми двигался автомобиль «Тойота» под управлением мужчины 1967 г.р.

Предварительно установлено, что на 59 км трассы водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ».

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В результате аварии 54-летняя пассажирка иномарки погибла на месте.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В связи со смертельной аварией в Госавтоинспекции региона призывают быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал.

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