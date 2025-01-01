В администрации Перми произошёл ряд кадровых изменений Официальное сообщение распространила пресс-служба мэрии Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 17 февраля к работе в статусе первого заместителя главы администрации Перми приступила Яна Фурман. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации города. Фурман также продолжит курировать функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». Также с 17 февраля в должности замглавы города блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» возглавил Алексей Синев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Яна Фурман в 2011 году окончила ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению «Экономика». С июля 2010-го по ноябрь 2019 года работала в коммерческой сфере. С ноября 2019-го по июнь 2021 года занимала должность руководителя направления инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». С 1 июня 2021-го по 22 сентября 2023 года была генеральным директором ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». С 25 сентября 2023 года стала и.о. заместителя главы администрации Перми по функционально-целевому блоку «Управление планированием и финансами».

Алексей Синев является выпускником Пермского государственного университета (направление «социальная работа»). Также он обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, получив диплом по направлению «юриспруденция», и в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте по специальности «строительство». С 2013 года занимает пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь». Также работал в Пермской городской думе и в администрации губернатора Пермского края.

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