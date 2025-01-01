В Прикамье осудили банду псевдотуроператоров Они похитили более 1,6 млн рублей, предлагая путёвки в Абхазию и Ялту Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми вынес приговор организатору и участникам преступной группы. Их обвинили сразу по четырём статьям УК РФ: мошенничество, покушение на мошенничество, организация незаконного образования юридического лица и незаконное образование юридического лица. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, житель Перми организовал на территории региона работу нескольких юрлиц, используя при их регистрации фиктивные документы на подставных лиц, и привлёк к незаконной деятельности несколько участников.

Они создали поддельные интернет-сайты пансионатов в республике Абхазия и городе Ялта, куда продавали турпутёвки жителям Пермского края. После получения оплаты псевдоменеджеры не выходили на связь. Помимо продажи туров они также предлагали гражданам несуществующие товары. Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,6 млн руб.

Суд назначил всем наказание от пяти до семи с половиной лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Также они должны выплатить штрафы от 200 до 250 тыс. руб. Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил гражданские иски потерпевших.

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