В Прикамье геофизик получил на работе тяжелую травму Расследованием несчастного случая занимается краевая Госинспекция труда Поделиться Твитнуть

Водитель спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» получил тяжёлую травму спины после того, как упал с грузовика на работе. Расследованием несчастного случая занимается Государственная инспекция труда в Пермском крае. Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

Выяснилось, что 9 февраля водитель, находясь в кузове автомобиля «Урал-4320», шагнул назад и потерял равновесие, в результате чего он упал на землю через задний борт с высоты 1,3 м. После падения мужчина получил множественные травмы спины тяжелой степени.

Как рассказал заместитель руководителя краевой Госинспекции труда Павел Бахтагареев, сейчас сформирована комиссия по расследованию несчастного случая: опрашиваются пострадавший и должностные лица работодателя, идёт правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника.

Помимо этого, в отношении компании проводится контрольно-надзорное мероприятие. Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, то материалы расследования несчастного случая направят следователям.

ПАО «Пермнефтегеофизика» занимается геологоразведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр.

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