Книга краевого Госархива о Перми победила в федеральном конкурсе Она посвящена 300-летию краевой столицы Поделиться Твитнуть

Государственный архив Пермского края лауреатом I степени в номинации «Фотоальбомы» отраслевого конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, изданных в 2021—2023 годах. Об этом сообщается на странице учреждения региона в соцсетях.

Престижную федеральную награду Росархива краевой архив получил за альбом «Пермь на планах города: три века роста». Книгу издали в 2023 году — к 300-летнему юбилею краевой столицы.

«Альбом представляет собой обширную коллекцию карт, планов и чертежей города Перми XVIII — начала XXI века. Впервые в одном издании собраны планы города Перми за три века его истории, которые сохранились в архивных и библиотечных фондах, музейных и университетских коллекциях Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечается на странице учреждения ВКонтакте.

Над изданием работали известные пермские историки, археологи и общественные деятели: Юлия Кашаева, Владимир Арестов, Ильяс Гафуров, Ирина Демина, Денис Катаев, Наталья Пирожкова, Павел Корчагин, Дмитрий Лобанов, Юлия Бушмакина и так далее.

Альбом состоит из 140 картографических источников. Каждый из них отражает неповторимый облик нашего города в различные исторические эпохи. В книге можно проследить эволюцию планировки и застройки Перми, освоения городских пространств и территориального роста. Все картографические документы снабжены научно-популярными комментариями.

Конкурс Росархива проводится один раз в три года и считается самым значимым в архивной отрасли.

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