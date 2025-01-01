Книга краевого Госархива о Перми победила в федеральном конкурсе
Она посвящена 300-летию краевой столицы
Государственный архив Пермского края лауреатом I степени в номинации «Фотоальбомы» отраслевого конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, изданных в 2021—2023 годах. Об этом сообщается на странице учреждения региона в соцсетях.
Престижную федеральную награду Росархива краевой архив получил за альбом «Пермь на планах города: три века роста». Книгу издали в 2023 году — к 300-летнему юбилею краевой столицы.
«Альбом представляет собой обширную коллекцию карт, планов и чертежей города Перми XVIII — начала XXI века. Впервые в одном издании собраны планы города Перми за три века его истории, которые сохранились в архивных и библиотечных фондах, музейных и университетских коллекциях Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечается на странице учреждения ВКонтакте.
Над изданием работали известные пермские историки, археологи и общественные деятели: Юлия Кашаева, Владимир Арестов, Ильяс Гафуров, Ирина Демина, Денис Катаев, Наталья Пирожкова, Павел Корчагин, Дмитрий Лобанов, Юлия Бушмакина и так далее.
Альбом состоит из 140 картографических источников. Каждый из них отражает неповторимый облик нашего города в различные исторические эпохи. В книге можно проследить эволюцию планировки и застройки Перми, освоения городских пространств и территориального роста. Все картографические документы снабжены научно-популярными комментариями.
Конкурс Росархива проводится один раз в три года и считается самым значимым в архивной отрасли.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.