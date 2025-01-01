В Прикамье на трассе Кукуштан-Оса в ДТП попали автобус и легковушка Пострадали два человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 16 февраля на 63 км автодороги Кукуштан — Оса столнулись автобус и легковой автомобиль LADA Kalina. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где попал в аварию с автобусом.

Итогом ДТП стали травмы, которые получили водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии.

О том, пострадал ли кто-то среди пассажиров автобуса, не уточняется.

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