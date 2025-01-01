В Прикамье ожидается похолодание до -30 градусов Это будут первые сильные морозы за зиму Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На следующей неделе, 21-22 февраля, на юге Пермского края синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов. Такое существенное похолодание в регионе будет впервые за эту зиму, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

«Пока достижение отметки -30° в Пермском крае можно ожидать только 21-22 февраля в низких местах южных районов (в Чернушке и Осе), когда также над Пермским краем установится малооблачная и безветренная погода в антициклоне», — рассказали синоптики.

В то же время на остальной территории края «зима уже точно пройдёт без 30-градусных морозов», отмечают метеорологи.

«В Перми абсолютный минимум зимы может вообще стать самым высоким в истории наблюдений, то есть ни разу может не быть даже -25°. При этом зима в целом всё же будет холоднее рекордно теплой зимы 2019-2020 годов», — прогнозируют сотрудники ГИС-центра.

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