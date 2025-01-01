Стали известны подробности аварии на Красавинском мосту в Перми с бензовозом ДТП привело к травмам водителей и большой пробке Поделиться Твитнуть

Вечером 15 февраля на Красавинском мосту в Перми произошло ДТП с участием бензовоза, что привело к образованию большой пробки, растянушейся почти на 4 км. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео аварии, на которых видны последствия ДТП с участием бензовоза и фуры.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП случилось около 20:25, когда на Красавинскому мосту со стороны Краснокамска в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Scania. На 1095 км трассы водитель 1970 г.р. въехал в стоящий КамАЗ.

«В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили травмы», — сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе МВД по региону.

Пользователи соцсетей также сообщали, что перед тем как въехать в стоящую на обочине фуру бензовоз петлял на дороге. Это могло быть связано с тем, что водитель заснул.

Как рассказал один из очевидцев, мужчина, который был за рулём бензовоза, проходил мимо него с окровавленным лицом и босиком.

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