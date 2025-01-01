Алёна Бронникова Смертность от инфарктов и инсультов в Прикамье снизилась на треть В регионе подвели итоги реализации нацпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье смертность от инфарктов и инсультов снизилась на 35 и 37% соответственно. Об этом министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила на встрече с губернатором Дмитрием Махониным, где обсуждались итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, за этот период смертность от болезней системы сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 21,4%, от злокачественных новообразований — более чем на 10%. Как рассказала глава минздрава, за шесть лет в организациях значительно укрепили материально-техническую базу, на строительство, ремонты и закупку оборудования было потрачено более 14 млрд руб.

В рамках кадровой программы в ПГМУ и колледжах почти на 30% выросло число мест для целевого набора. В медорганизации отдалённых территорий за три года устроились на работу более 360 специалистов, в этом году на привлечение и поддержку кадров направят ещё 285 млн руб.

Как обратила внимание ВЕТТА, достижение целевых показателей национального проекта отразилось и на повышении уровня удовлетворённости населения медицинскими услугами — Прикамье вошло в пятёрку лидеров по данному показателю. В прошлом году удалось упростить запись к врачам, количество успешных записей к специалистам выросло на 32%. Почти 70% населения региона, более 1,7 млн человек, прошли диспансеризацию.

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