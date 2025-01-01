Елена Бардукова Число самозанятых в Пермском крае увеличилось на 34% Рост показывает и количество индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

По итогам 2024 года количество самозанятых в Прикамье составило 216,1 тыс. человек. Это превышает показатель предыдущего года на 34%. Об этом во время пресс-конференции сообщила руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Поступления по налогу на профессиональный доход составили 1125 млн руб., что также показывает положительную динамику в 17,1%.

Увеличилось и число индивидуальных предпринимателей с 67,7 до 71,4 тыс. человек, продемонстрировав рост на 5,5%. Как отмечают в налоговом органе, основными видами деятельности индивидуальных предпринимателей являются оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и хранение. У самозанятых граждан — пассажирские и грузовые перевозки, ремонт и салоны красоты.

Вместе с тем в Пермском крае незначительно снизилось количество юридических лиц — на 0,7%. В 2024 году число зарегистрированных юрлиц составило 49,4 тыс., тогда как в 2023 году этот показатель составлял 49,8 тыс. Наталья Гурова подчеркнула, что динамика отрицательная, но это всероссийский тренд. Одна из возможных причин — отказ от схем дробления бизнеса. Напомним, с 2025 году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. Одно из них — амнистия для бизнесменов, готовых отказаться от таких схем.

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